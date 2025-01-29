Kalkınma Yolu, Orta Koridor'u güçlendirecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan Arasındaki İkinci Üçlü Mekanizma Toplantısı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada dost ve kardeş ülke Azerbaycan ve Özbekistan Bakanlarını, T.C. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ticarette alternatif güzergahların önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Orta Koridor’un çok net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Gerek bölge ülkeleriyle gerekse de Azerbaycan ve Özbekistan ile birçok çalışmamız var. Bu çalışmaları birincil olarak hayata geçirmeye uğraşıyoruz.” dedi. Bakan Uraloğlu, multimodal taşımacılık noktasında da yine iş birliklerinin artırılması gerektiğini dile getirerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

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“Burada yaklaşımımız, taşınan bir malın başka bir koridora çekilmesi değildir. Sadece artan malı bile biz yeni koridorlardan taşısak ya da mevcut koridorların üzerine artan malı getirsek bile esasında ciddi fayda sağlayacaktır.”



“ORTA KORİDOR’U NE KADAR GÜÇLENDİRİP NE KADAR YÜKÜ ALABİLİRSEK HEPİMİZİN FAYDASINA OLUR”

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye, yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabilen ve Gayrisafi Milli Hasıla’sı 51 trilyon dolar, yıllık ticaret hacmi ise 25 trilyon dolar olan bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün Orta Koridor’dan demiryoluyla çıkan bir yükün en doğudan en batıya kadar sadece 18 günde nakledildiğini görüyoruz. Kalkınma Yolu’nun alternatif olacağı Süveyş Kanalı’ndan geçen 35 günde, Ümit Burnu’ndan geçen güzergahın da yaklaşık 45 günde bir yükün taşınmasına imkan verdiğini görüyoruz. Zaman en kıymetlimiz, Orta Koridor’u ne kadar güçlendirip ne kadar yükü alabilirsek hepimizin faydasına olur.”



“ZENGEZUR KORİDORU GEÇİŞİNİ DE HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

Bakan Uraloğlu, Özbekistan'ın Tacikistan ve Çin'le başlattığı demiryolu güzergahının da katkı sağlayacağını dile getiren Uraloğlu, Orta Koridor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, “Şu anda Bakü-Tiflis-Kars Hattı üzerinden bir geçişimiz, aynı zamanda Özbekistan'dan gelen İran üzerinden de bir geçiş var. Ancak kestirme koridor burası ve biz bu koridoru güçlendirmek için mutlaka Zengezur Koridoru geçişini de hayata geçirmeliyiz.” açıklamasında bulundu.

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Azerbaycan tarafındaki çalışmaları takip ettiklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Türkiye tarafından da Dilucu’ndan, Iğdır ve Kars’a kadar giden yaklaşık 224 kilometrelik hattın yapım çalışmalarına bu sene başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, Orta Koridor’dan gelen yükleri aynı zamanda Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’e indirme imkanlarının olacağını belirterek “En kıymetlisi Kapıkule Sınır Kapısı’ndan bütün Avrupa'ya taşımamızdır. Bu kapsamda belli bir kısım hattı bitirdik. Halen işletmede olan konvansiyonel hatlarımız var, onların da tamamının hem denizlere hem de Kapıkule Sınır Kapısı’na kadar hızlı tren ağlarıyla ulaşması için birçok projeyi başlattık; yapımına devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



POTANSİYEL KAPASİTE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İLE ARTACAK

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İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden bir demiryolu güzergahını hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, “Potansiyel kapasitemizi bu şekilde artırmış olacağız. Bu sene Dünya Bankası ile görüşüyoruz” dedi.



KALKINMA YOLU ORTA KORİDOR’U DESTEKLEYECEK

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Basra Körfezi’nden başlayıp ülkemiz sınırlarına kadar yaklaşık bin 200 kilometre demiryolu ve karayolunu, otoyolu içeriyor. Elbette enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının da bu güzergahın içerisinde olması söz konusu olacak.” diye konuştu.



Türkiye’nin yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir aksla geçildiğini kaydeden Uraloğlu, “Oradaki çalışmaları da bir taraftan biz yürütüyoruz. Bu projede çok daha gelişme katetmeyi istiyoruz. Proje, Orta Koridoru destekleyecek, güçlendirecek bir proje. Türkiye'ye girdikten sonra Sivas ve Erzurum üzerinden Orta Koridor’a bir bağlantı olacak. Bu anlamda da koridorların kesiştiği bir nokta oluşturarak Orta Koridor’u biraz daha güçlendireceğimizi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Kalkınma Yolu kapsamındaki çalışmalar hakkında da detaylı bilgi veren Uraloğlu, “Yaklaşık 300 kilometrelik Mersin ve Gaziantep arasında halihazırda bir çalışmamız var. Boğaz geçişinden sonra Kapıkule'ye kadar giden hatta çalışmalarımız var.” dedi.



“ÜÇ ÜLKENİN ULAŞTIRMA BAKANLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ULAŞIMI DAHA VERİMLİ HALE GETİRECEK”

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında imzalanacak bildiri metninin eki olan Üçlü Eylem Planı’nın stratejik vizyonu daha somut adımlara dönüştüreceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu eylem planı, Orta Koridor’un daha etkin hale gelmesi ve bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşılması için uygulama maddelerini içermektedir. Üç ülkenin Ulaştırma Bakanları arasındaki iş birliği ticaret ve ulaşımın daha verimli hale gelmesini sağlayacak, aynı zamanda karşılıklı güvenli ve altyapı yatırımlarını da arttıracaktır.” diye konuştu.

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Ortak Bildiri’nin de çok önemli bir dönüm noktası oluşturacağını anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bildirimiz yalnızca niyet beyanlarını içermiyor. Aynı zamanda somut ifadelerle bu iş birliğinin nasıl daha ileriye taşınacağına dair net hedefleri ortaya koymaktadır. Bu Orta Koridor’un stratejik öneminin ne denli arttığının ve üç ülke arasında bu konuda sağlanan güçlü iş birliğinin önemli bir yansımasıdır. Diğer yandan Kalkınma Yolu’nun da sadece ekonomik bir hat olmadığını aynı zamanda bu bölgedeki iş birliği ve barış ve kalkınma fırsatlarını birbirine bağlayan bir yol olduğunun inancındayız. Bizlere sadece ticaret yapma imkanı sunmuyor, aynı zamanda daha güçlü bir bölgesel bütünleşme ve karşılıklı anlayışla ve uzun vadede kalkınmaya ulaşma fırsatı da sağlıyor.”