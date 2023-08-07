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JP Morgan'dan dev satın alma

07.08.2023 - 14:45 | Son Güncelleme :
JP Morgan'dan dev satın alma | Genel Haberler

JPMorgan Chase & Co., Mayıs ayında 200 milyon dolarlık karbondioksit giderimi satın alacağını açıkladığında büyük ses getirdi.

 JPMorgan Chase & Co., Mayıs ayında 200 milyon dolarlık karbondioksit giderimi satın alacağını açıkladığında büyük ses getirdi. JPMorgan büyüklüğündeki bir banka için görece küçük bir yatırım olsa da, karbon giderme alanında en büyük kurumsal satın alımlardan biri ve havadan karbonu çekmek için gelişmekte olan endüstri için büyük bir nimet olabilir.

 JPMorgan genel müdür ve operasyonel sürdürülebilirlik başkanı Brian DiMarino, finansal hizmetler endüstrisinde emsal teşkil eden hareketin arkasındaki itici güçtü. Para akışı, endüstrinin önümüzdeki yıllarda ölçeğini büyütmesine yardımcı olabilir ve eğer dünya yıkıcı iklim değişikliğinden kaçınmak istiyorsa muhtemelen bunu yapması gerekecek.

 Microsoft, Stripe ve Spotify gibi teknoloji devleri bugüne kadar öncülük etti, ancak DiMarino, JPMorgan'ın finansal lider olma iddiasını destekliyor. Sadece alana pompaladığı para miktarı için değil, aynı zamanda yeni ortaya çıkan ve kanıtlanmamış teknoloji üzerinde çalışan toplulukla etkileşim kurmasıyla da karbon temizleme dünyasında bir isim yapıyor. 

 Bu katılım ona, Haziran ayında Zürih'te karbon temizleme şirketi Climework'ün Doğrudan Hava Yakalama Zirvesi'nde sahnede bir yer kazandırdı.


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