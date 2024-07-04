  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Japonya'nın vergi gelirleri son 4 yıldır artıyor
‹ Önceki Haber Japon teknoloji devi SoftBank'ın hisseleri 24 sene sonra rekor kırdı Japon teknoloji devi SoftBank'ın hisseleri 24 sene sonra rekor kırdı

Japonya'nın vergi gelirleri son 4 yıldır artıyor

04.07.2024 - 13:17 | Son Güncelleme :
Japonya'nın vergi gelirleri son 4 yıldır artıyor | Genel Haberler

Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Maliye Bakanlığı, Japonya hükümetinin, Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı elde ettiği vergi gelirlerini açıkladı.

Buna göre Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kaydedildi.

2022 mali yılında ise 71,14 trilyon yen olan vergi gelirlerinin son 4 yıldır art arda rekor seviyelere eriştiği vurgulandı.

Haberin Devamı

Kurumsal firmaların yükselen kazançlarının olumlu yansıdığı 2023 mali yılı rakamı şimdiye kadarki en yüksek vergi geliri oldu. 

TÜKETİM VERGİSİ GELİRİ DURAĞAN

2023 mali yılı kapsamlı kurumlar vergisi gelirleri, yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 15,86 trilyon yene (97,8 milyar dolar) yükseldi.

Japon yeninin döviz karşısında değer kayıpları, Japon ihracatçı firmaların yurt dışı menşeli karlarını artırmasına etki etti.

Tüketim vergisi gelirleri yüzde 0,1 artışla 23,09 trilyon yen (143,1 milyar dolar) oldu.

Enerji ve ham madde maliyetlerindeki artışın enflasyona yol açmasıyla tüketim vergi gelirlerinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Gelir vergisi gelirleri ise yüzde 2,1 düşüşle 22,05 trilyon yen (136,6 milyar dolar) oldu. 

ULUSLARARASI TURİZM VERGİSİ GELİRLERİ 3 KATTAN FAZLA YÜKSELDİ

Kovid-19 sınırlamalarının hafiflemesiyle uluslararası turizm vergisi gelirleri 3 kattan fazla artışla 39,9 milyar yene (247,3 milyon dolar) çıktı.

Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı vergi gelirlerinin yaklaşık 70 trilyon yen (433,9 milyar dolar) olması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.005 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.