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Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddialarına DMM'den yalanlama

16.09.2024 - 13:36 | Son Güncelleme :
Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddialarına DMM'den yalanlama | Genel Haberler

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" denildi.


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