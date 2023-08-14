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Japonya'da 70 yaşındakileri işe alıyorlar

14.08.2023 - 07:13 | Son Güncelleme :
Japonya'da 70 yaşındakileri işe alıyorlar | Genel Haberler

Japonya'da işgücü açığını kapatmak için şirketler yaşlı insanlara yöneldi. Nikkei Gazetesi'nde yer alan habere göre, Japon şirketler işlerini daha rekabetçi hale getirmek için yaşlı çalışanları istihdam etmeye başladı. Kalifiye olmalarından dolayı şirketler yaşlı çalışanlara daha çok güveniyor.

Japonya'da iş yapma şekilleri yeniden değişmeye başladı. Yaşlanan nüfus nedeniyle işgücü bulma konusunda sıkıntı çeken Japon şirketler yaşlılara yöneldi. Genç nesile göre hem daha kalifiye hem de güvenilir olmalarından dolayı Japon şirketlerin yüzde 40'ı 70 yaş üstündeki kişileri çalıştırmaya başladı.

Geçen yıl işletmelerin yüzde 40'ı 10 yıl önceki verilere göre iki kat daha fazla 70 yaş ve üzerinde çalışanlara iş verdi. Perakende ve inşaat sektörlerinde 65 yaş ve üzerinde çalışanların sayısı yüzde 10'u aştı.


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