İzmir'e 2024'te kruvaziyer gemileriyle 172 bin turist geldi

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Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı'nda ivme arttı. 2016-2022 yılları arasında kruvaziyerin gelmediği liman, eski günlerine dönmeye başladı. 2023 yılında toplam 31 kruvaziyer ile 38 bin 500 yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı, 2024 yılında 67 kruvaziyer gemisiyle 172 bin 109 yolcuyu ağırladı. Alsancak Limanı'na 2025 yılı için 55 kruvaziyer rezervasyon yaptırdı. Alsancak Limanı'na yanaşan yılın ilk kruvaziyeri MSC Sinfonia 7 Ocak'ta 2 bin 101 yolcuyu kente getirdi. 2024 kasım ayından itibaren her salı İzmir Limanı'na gelerek kenti uğrak noktası yapan MSC'nin Sinfonia gemisi, nisan 2025'e kadar limana gelerek turistleri kente getirecek. İzmir Alsancak Limanı'na kruvaziyerle gelen yolcu sayısındaki artışı değerlendiren DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Geçtiğimiz yıllarda çeşitli nedenlerden ötürü sıfıra kadar düşen yolcu sayısının bu rakamlara gelmiş olması her ne kadar güzel gözükse de gidecek daha çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.

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'ŞEHRİN KRUVAZİYERE BAKIŞ TARZI CİDDİYETLE DEVAM EDİYOR'

Rezervasyon sayılarının artacağını öngördüğünü dile getiren Öztürk, "Geçtiğimiz günlerde turizm il müdürünün koordinasyonunda yapılan toplantılarında da şehrin kruvaziyere bakış tarzının ciddiyetle devam edeceğini gördüm. Önümüze bakacağız ve her geçen gün sektörün gelişimi için dört elle çalışacağız" dedi. MSC Sinfonia hattının İzmir'e özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Öztürk, "Son zamanlarda gemi içinde yapılan anketlerdeki olumsuz derecelendirmelerin gözden geçirildiği ve düzeltmelerle ilgili neler yapılacağına dair herkes bir çalışma içerisinde. Yaz sezonu içerisinde olmasa da kış sezonunda devam etmesi şehir için iyi" diye konuştu.

2024'TE KUŞADASI'NA 518, ÇEŞME'YE 73 KRUVAZİYER GELDİ

Geçtiğimiz yıl 531 kruvaziyer ile 779 bin 434 yolcunun geldiği Egeport Kuşadası Limanı'na ise 2024 yılında 518 kruvaziyer ile 741 bin 129 yolcu geldi. Egeport Kuşadası Limanı'na yılın ilk kruvaziyeri 1 Ocak'ta yanaşarak 903 yolcuyu kente getirdi.

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2023 yılında toplamda 76 kruvaziyer ile 52 bin 30 yolcunun geldiği Ulusoy Çeşme Limanı'na 2024 yılında 73 gemi seferiyle 53 bin 718 yolcu getirdi. Yılın ilk kruvaziyerinin 28 Mart'ta limana yanaşacağı, 2025 yılında 76 kruvaziyer gemisinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.