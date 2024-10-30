İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Cumhuriyet’in 101. Yıldönümü kutlamalarında yüzbinler meydanlara aktı. Gündoğdu Meydanı’nda önce Türk Yıldızları efsanevi bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları’nın, yurt içindeki 500. gösterisini İzmirliler hayranlıkla izledi. Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle alanı dolduran coşkulu kalabalık, Hey! Douglas’ın performansı ve Murat Boz konserine saatler kala meydanı doldurdu. Konser alanına sığmayan kalabalık İzmir sokaklarına taştı.

MURAT BOZ’DAN ONUNCU YIL MARŞI

Bayraklarla kırmıza beyaza boyanan İzmir sokaklarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka yaşandı. Gün boyu etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam ise Murat Boz konseriyle doruğa çıktı. Sevilen sanatçı Murat Boz’un konserde seslendirdiği Onuncu Yıl Marşı’nı tüm İzmir hep bir ağızdan söyledi. Boz’un, “Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” kutlaması büyük alkış aldı.

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CUMHURİYET BAYRAMI GÜN BOYU ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun “Kurtuluş'tan Kuruluşa Cumhuriyet” konseri İzmirlilerle buluştu.

“Cumhuriyet'in Işığında Bir Bale Gösterisi” İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda, “Viyana Valsi Gösterisi” İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden “Yeniden Doğuş” operası ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası ayrıca, “Kültür ve Turizm Tanıtımında Filmler ve Festivaller” ve Dr. Barış Eroğlu’nun “Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine Bakış” söyleşilerine ev sahipliği yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Film Gösterimi kapsamında, “Son Akşam Yemeği” filmi Paribu Cineverse Konak Pier Sineması’nda gösterildi.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

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Gündoğdu Meydanı’na kurulan Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor.

Lisanslı çocuk oyunları ve sahne showları ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşuyor. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar festivalin dördüncü gününde, “Meddah Anlatımı” ve çocuk tiyatrosu “Canım Kardeşim” ile gönüllerince eğlendi.