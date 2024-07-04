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İTO Başkanı Avdagiç uyardı: Bilinçle hareket edilmeli

04.07.2024 - 17:02 | Son Güncelleme :
İTO Başkanı Avdagiç uyardı: Bilinçle hareket edilmeli | Genel Haberler

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye’nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde münferit de olsa yaşanan bazı olaylardan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Avdagiç, “Turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye’nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin turizm markasına halel getirecek her türlü eylem ve yaklaşımın sonuna kadar karşısında olacaklarını belirten Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Bu karşıtlığımızın sebebi; insana verdiğimiz değerdir, Türk misafirperverliğinin gereğidir. Unutmayalım ki, turizm Türk ekonomisinin geleneksel ve lokomotif sektörlerinden biridir. Bu başarımızı da sadece deniz, kum, doğa ve tarih zenginliğimizle değil, bizi biz yapan insan odaklı yaklaşım ve politikalarımızla elde ettik. Tam da bu sebeple oteller, alışveriş ve eğlence merkezleri, restoranlar, mağazalar ve sayısız diğer turizm sektörü mensuplarının gayretleriyle oluşturduğu turizm imajımızın ve büyük hedeflerimizin etkilenmesine izin vermeyeceğiz.”

Avdagiç, yabancı misafirlerin hayatlarının da huzur içinde bir tatil geçirmelerinin de bizlere emanet olduğunu vurguladı. Avdagiç, paylaşımında, “Ortadoğu’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika ve Uzakdoğu’ya, özetle en yakın komşumuzdan en uzak köşeye kadar her ülkeden gelen turistin başımızın üzerinde yeri vardır. Dememiz o ki; turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye’nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.


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