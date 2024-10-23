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İTO Başkanı Avdagiç: Terör saldırılarını gerçekleştirenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır

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#İTO#Şekib Avdagiç#Saldırı
İTO Başkanı Avdagiç: Terör saldırılarını gerçekleştirenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 17:23

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır" dedi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avdagiç, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin gözbebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyoruz. TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak alçak teröristlere karşı devletimizin daima yanındayız ve tam dayanışma halindeyiz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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#İTO#Şekib Avdagiç#Saldırı

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