İsveçli şirket H&M 5 bin mağaza için karar verecek | Genel Haberler

Dünyanın en büyük perakende zincirlerinden H&M, pandemi sonrası online satışa yönelindiği için sahip olduğu 5 bin mağaza için ne kadar vereceğini düşünüyor.

İsveçli dev perakendeci H&M bir süredir Stockholm'ün ana meydanındaki Hennes & Mauritz (H&M) amiral mağazasında yeni denemeler yapıyor. Gerçekleştirdiği yenilikler özellikle diğer 5 bin mağaza için ne yapacağını düşündürüyor.

Financial Times'ın haberine göre H&M, daha fazla insanı internetten alışveriş yapmaya iten bir salgının ardından yeniliklere hız verecek. Geçtiğimiz yıl atanan grubun kurucusu Persson ailesi dışından olan yöneticilerden Helena Helmersson'a göre önemli olan müşteri etkileşimini ve iletişimini arttırmak.

Helmersson, "“Sahip olduğumuz fiziksel mağazalar ağı, güçlü yönlerimizden biridir. Mağazaların oynayabileceği farklı rollerdir. Bir mağazada ne tür deneyimler vardır? Çevrimiçi satış tedarik zincirinin parçası olabilirler mi? Keşfedilecek çok şey var… " açıklamasında bulundu.

FİZİKSEL MAĞAZALARIN BEŞTE DÖRDÜ KAPANDI

47 yaşındaki genel müdür Helmersson zor bir yıl geçirdi. Covid19 sebebiyle kapanmalar yaşanırken fiziksel mağazalarının beşte dördü kapanan H&M için online satışlar da yeterli olmadı. Mart ve nisan ayı toparlansa da yılbaşı döneminde yeniden düşüşe geçti.

2015'ten 2018 yılına kadar değer kaybeden H&M hisseleri geçen yılın mart ayından itibaren ise yüzde 50 yükseldi. Satışlar, H&M'in mali yılında Kasım ayı sonuna kadar yüzde 20 düşüşle 22,6 milyar dolara gerilerken, vergi öncesi kazançlar da düştü. Ancak yine de bir süre sonra yaşanan yükseliş Helmersson'ın açıklamasına göre ışığı görmek...

GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ H&M 2025 yılına kadar yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı ve bu yolla sürdürülebilirlik çalışmalarının hızını arttırmayı planlıyor. Helmersson ayrıca farklı hizmetler sunan çeşitli mağazaları da sunacaklarını ve müşterilerle etkileşime geçeceklerini belirtiyor. Helmersson, "Müşterinin yolculuğu sürekli gelişiyor. Bu süreci takip edeceğiz ve etkilemeye çalışacağız. Pandemiden önce perakende, yapılan işlem miktarına odaklıydı, şimdi ise konu müşteriye ilişki kurma biçiminiz" dedi.

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