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İşte konut satışının artacağı tarih! 'Gayrimenkul yine gözde yatırım aracı olacak'

13.12.2023 - 14:07 | Son Güncelleme :
İşte konut satışının artacağı tarih! 'Gayrimenkul yine gözde yatırım aracı olacak' | Genel Haberler

Son dönemde düşüş seyri izleyen konut satışlarının 2024 yılının ikinci çeyreğinde tekrar artması bekleniyor. Uzmanlara göre özellikle enflasyondaki düşüş beklentisi ile mevduat faizlerinde yaşanacak gerileme ile konutun tekrar vatandaşın gözde yatırım aracı olacağı öngörülüyor.

Gayrimenkul satışları artan küresel enflasyon ve yükselen faizler nedeniyle bir süredir düşüş seyri izliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre de Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı. Mevduat faizlerinin yükselmesi ile vatandaş gayrimenkul yatırımı yerine mevduatını bankada tutmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre 2024 yılında konut satışları artabilir. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak mevduat faizlerinin azalması ile vatandaşın yatırım aracı olarak tekrar gayrimenkule yönelmesi bekleniyor. 

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'2024 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİ SATIŞLAR ARTACAK'

Gayrimenkul yatırım uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili yorumda bulundu. Gayrimenkul satışlarında 2023 yılının yaklaşık 2.8 milyon seviyesinde olacağını tahmin edildiğini dile getiren Özelmacıklı, "Konut türünde ise 2023 yılı için yüzde 15 düşüşle 1.2 milyon satış gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi. 

Gayrimenkulde finansmana erişimde yaşanan problemler yüzünden tüketiciler için konut alımının oldukça zorlaştığını dile getiren Özelmacıklı, "Özellikle yerel seçimler sonrasında ekonomiye getirilecek bir hız kazandırma, aynı zamanda enflasyon düşüş seyrinin başlayacak olması gibi etmenler ile konut satışında bir hareketliliğin başlayabileceğini düşünüyoruz" dedi. Mevduat faizlerinin düşmesi ile konutun tekrar gözde yatırım aracı haline dönüşeceğini belirten Özelmacıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın politikaları sonucu enflasyonun seyrinin düşmesi ile birlikte mevduat faizleri de azalacak. Bunun üzerine vatandaş, alternatif yatırım enstrümanlarını tercih edecektir. En iyi argüman ise gayrimenkul yatırımı. Yerel seçimlerin bitcek olması, Orta Vadeli Program ile birlikte açıklanacak stratejiler, kiraların yüzde 25 sınırının tekrar uzatılmayacak olması, kısa dönem kiralamalarla ile ilgili yeni düzenlemeler gibi etmenler ile piyasada 2024 yılının ikinci yarısında konut satışlarının artmasını ve piyasanın rahatlamasını bekliyoruz. Bunun yanında ilk defa ev alacak kişilere yönelik kampanyalar da bu satışların artmasında etkili olacak." 

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'GAYRİMENKUL YATIRIMI HER ZAMAN DAHA AVANTAJLI'

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise gayrimenkul yatırımının her zaman parayı faize yatırmaktan daha avantajlı bir yatırım aracı olduğunu dile getirdi. Aşa "Faizler istediği kadar yüksek olsun eninde sonunda paranız enflasyon karşısında eriyor. Ancak gayrimenkule yatırım yaparsanız paranız değerini her zaman korur. Üstüne ek getirisi de olur" dedi. 

Kredi faizlerinin yüksek olmasının vatandaşı etkilemediğini de söyleyen Aşa, "Faiz ne kadar yüksek olursa olsun ev almak isteyen vatandaş bir şekilde öder. Asıl sorun şu an krediye ulaşmak. Krediye ulaşım arttıkça konut satışlarının artmasını da bekşyiroz" diye sözlerini sonlandırdı. 


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