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İşte İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri… Kiralar ne kadar? Fiyatları sıraladık

13.10.2023 - 07:46 | Son Güncelleme :
İşte İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri… Kiralar ne kadar? Fiyatları sıraladık | Genel Haberler

İstanbul'daki ortalama konut satış ve kira fiyatlarında değerlenme devam ediyor. Aylık bazda bazı ilçelerde yüzde 10’u aşan yükselişler görüldü. Ticaret Bakanlığı’nın attığı adımlar neticesinde konut piyasasında faaliyet gösteren ve fahiş fiyat uygulayan 545 kişiye toplamda 54.5 milyon lira ceza kesildi.

Konut piyasasında fiyatların dengeye gelme süreci başladı. Hükümet tarafından atılan adımlar, para ve maliye politikaları piyasalara rahatlama getirdi.

Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamına dayalı güçlenme devam ediyor. Enflasyonist ortamın önünün alınması için yapılan hamleler ilerleyen aylarda etkisini göstermeye başlayacak.

Otomotiv sektöründe fahiş fiyat uygulaması Ticaret Bakanlığı’nın attığı adımlarla ortadan kalktı ve fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

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CEZA KESİLDİ

Konut piyasasına yönelik olarak da adımların atılması bekleniyor. Emlak ilanlarıyla ilgili önemli adımlar peş peşe geliyor. Sahte ilanların önüne geçmek için yapılan yasal düzenlemenin hemen ardından denetimler de sıkılaştı. Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe kayıt dışı, manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL para ceza kesildiğini bildirildi.

FİYATLARDAKİ KÖPÜK KAYBOLACAK

Fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yeni politikalar fiyatlarda oluşan köpüğü de ortadan kaldıracak. Kredi faizlerindeki yükseliş, ikinci evini alacaklara konut fiyatının sadece yüzde 22,5’i kadarını kredi olarak kullandırma şartı, yeni konut arzları gibi uygulamalar konut fiyatlarında hem yükselişin önüne geçecek hem de düşüşe yol açacak.

İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul geneli incelendiğinde fiyatlarda aylık bazda yüzde 1 seviyelerinden yüzde 10’u aşan oranlarda artışlar görülüyor. 2+1, 100 metrekarelik konutların ortalama olarak satış fiyatı Esenyurt’ta 1.5 milyon lira olurken Sarıyer’de bu rakam 9 milyona yaklaşıyor.


KİRALARDA DA UÇURUM VAR

Kiralarda ise 2+1, 100 metrekarelik evler incelendiğinde ve ortalaması alındığında Silivri’de 9 bin lira, Beşiktaş’ta ise 24 bin liralık fiyatlar dikkat çekiyor.

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AYLIK FİYAT ARTIŞINDA LİDER ADALAR OLDU

Konut fiyatlarındaki artış oranları aylık bazda ele alındığında en yüksek oran Adalar’da ortaya çıktı ve yüzde 10,37 oranında yükseliş gerçekleşti. En düşük fiyat artış oranı ise yüzde 1,12 ile Beylikdüzü’nde gerçekleşti.

KONJONKTÜRE GÖRE DE DEĞİŞİYOR

Adalar’da fiyatların hızlı artmasının nedeni kısıtlı sayıda konutun satışa çıkmasından ve talebin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece gibi bölgelerde fiyat hızlarının düşük artmasının nedeni ise arz fazlasının olması geliyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları, üniversitelerin açılması, evlenme-boşanma oranları, göçmenlerin yerleşimleri gibi etkenler de kira fiyatlarında yükselişi tetikleyen ana nedenlerden biri oluyor.


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