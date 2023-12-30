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İşte en ucuza satılan otomobiller... Sadece 2 gün kaldı

30.12.2023 - 11:34 | Son Güncelleme :
İşte en ucuza satılan otomobiller... Sadece 2 gün kaldı | Genel Haberler

2023 model otomobil satışlarında son 2 gün kaldı. 2 gün sonra 1 yaşında olacak 2023 model araçları ellerinden çıkarmak için bayiler müşterilere tüm kolaylıkları sağlamaya başladı.

Otomotiv sektörü 2023 yılını tamamlamak üzere. 31 Aralık 2023 akşamına kadar açık olacak bayiler ellerinde kalan 1 yaşındaki 2023 model araçları satmaya çalışıyor.

Son 3-4 aydır sıfır kilometre otomobil fiyatlarında hızlı gerileme görülürken ikinci el piyasasında durgunluk devam ediyor.

Faizlerin yükselmesi nedeniyle yatırım tarafına dönen vatandaşlar konut ve otomobil alımını minimize etmeye başladı.

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BAKANLIĞIN ADIMLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

ALDIĞINIZ OTOMOBİL 2 GÜN SONRA 1 YAŞINDA OLACAK

Sıfır da olsa alınan otomobil 2024 yılı itibarıyla 1 yaşında olacak. İkinci elde bu durum fiyat düşüşü anlamına geliyor. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.

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EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAI i10

Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı KIA Picanto izledi.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

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Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı) Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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