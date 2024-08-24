İşte bu haftanın en çok kazandıranları | Genel Haberler

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 10.820,52 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,85 azalışla 9.499,61 puan, Sanayi Endeksi 2,01 kayıpla 13.174,18 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 4,69 değer kaybıyla 12.850,99 puan oldu.

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ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,21 değer kazanarak 18 bin 305 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,89 artışla 34,000 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,53 yükselişle 38,0000 lira oldu.

Geçen hafta 43,4530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,25 artarak 44,8650 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,17 artışla 40,0460 liradan alıcı buldu.

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