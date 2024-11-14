İşte asgari ücretteki en güçlü 4 senaryo... Uzman isim açıkladı! İşte beklenen zam oranları

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Milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücrete gelecek zam oranı için çalışmalar henüz başlamadı. Aralık ayı içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını gerçekleştirip nihai kararı açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret zammı belirlenmeden önce tahminler de ortaya atılmaya başladı. Yüzde 20-25'ten başlayan tahminler Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın da öngördüğü yıl sonu enflasyon oranı olan yüzde 41.5 ile yüzde 46 arasında değişebiliyor.

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yıl sonu enflasyon oranının üzerine refah payı da eklenerek asgari ücrete zammın yapılması gerektiğini söyledi.

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Bal'ın açıklamaları şöyle:

Özellikle enflasyon oranı çok önemli. Komisyon toplandığında işçi kesimi enflasyonla masaya gelecek. Bu senaryoları yazıyoruz, yurt dışı kaynaklı kredi derecelendirme ve büyük bankalardan gerçekleşen enflasyona değil, hedeflenen enflasyona yönelik artışlar olması gerektiğine yönelik raporlar geliyor. Gerçekleşen rakamlar üzerinden artış yapılacağını düşünüyorum. Hatta bunların üstüne refah payının eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 44'e yükseltildi enflasyon beklentisi, 42-44 aralığında enflasyon beklentisi varken bundan daha düşük maaş artışı asgari ücretli üzerinde olumsuzluk oluşturur.

Refah payı da gelmeli diye düşünüyorum. Enflasyonun etkisi hissedildi. En az gelir elde eden kesimden bahsediyoruz, tüm ekonomik sıkıntının yükünü onların üzerine bırakmak olur.

Dengeyi de korumak gerekiyor. İşverene maliyeti artıyor. Maaş artışlarını konuşurken yakın zamanda raflardaki etiketlerin değiştiği haberlerini duyacağız. Devlet desteği de olabilir.

Komisyon asgari ücret için Aralık ortasında zam oranını açıklayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılında yıllık olarak asgari ücretin belirleneceğini düşünüyorum.