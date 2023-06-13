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İstanbul'da suya yüzde 13 zam

13.06.2023 - 17:10 | Son Güncelleme :
İstanbul'da suya yüzde 13 zam | Genel Haberler

İSKİ suya yüzde 13 oranında zam yapma kararı aldı.

İstanbul’da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.

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