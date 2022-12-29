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İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim

29.12.2022 - 17:14 | Son Güncelleme :
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim | Genel Haberler

İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ’ın dağıtım bedellerinde indirime gitti.

1 OCAK İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerde konutlarda kullanılan doğal gaza indirim uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğalgaz indirimi hayırlı olsun! Milletimizin refahı için Türkiye Yüzyılı vizyonu ile durmak yok, müjdelere devam. Teşekkürler Erdoğan" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı. Hayırlı olsun İstanbul." ifadelerini kullandı.


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