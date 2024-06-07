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İstanbul-Sivas YHT Hattı'na büyük ilgi

07.06.2024 - 12:11 | Son Güncelleme :
İstanbul-Sivas YHT Hattı'na büyük ilgi | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul-Sivas YHT aktarmasız ekspres YHT seferlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İstanbul Sivas Hattı’ndaki 483 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yüzde 90 doluluk oranı ile seferlerini yaptığına vurgu yaptı ve bu hatta bir ayda 55 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sivas YHT aktarmasız ekspres YHT seferleri ile ilgili açıklamada bulundu. 4 Mayıs’ta ilk seferine çıkan İstanbul-Sivas doğrudan aktarmasız ve ekspres YHT seferlerinin doğu ve batı bölgelerini hızlı güvenli ve konforlu bir şekilde birbirine bağlayan çok önemli bir hat olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız demiryolu hamlesinin en önemli projelerinden olan Ankara-Sivas YHT Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilmesinin ardından Osmanlı’nın Başkenti İstanbul, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara ve Selçuklu’nun Dar-ül Ala’sı Sivas arasında YHT ile kesintisiz seyahat mümkün hale geldi. Sivas, İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit’ te duruş yapan YHT’ler Türkiye’nin ekonomisi, sanayisi gelişmiş kadim şehirlerini birbirine bağladı.” ifadelerini kullandı.

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İstanbul-Sivas YHT seferleri sayesinde Sivas ve çevresindeki illerin İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere ekonomik entegrasyonunun sağlandığını belirten Uraloğlu, “Hattımız sayesinde hem iş gücü mobilitesi hem de turizm potansiyeli arttı, bölgedeki yerel ekonomiye canlılık geldi” dedi.

İSTANBUL SİVAS YHT HATTI ZAMANDAN TASARRUF ETTİRİYOR

Özellikle Ankara-Sivas arasında birçok mühendislik harikasının bulunduğu hattın 4 mevsim seyir keyfi sunduğunu, modern ve yüksek teknoloji altyapısıyla göz doldurduğunu vurgu yapan Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“YHT hatlarında inşa edilen tüneller, viyadükler ve köprülerin hepsi yüksek teknoloji barındıran mühendislik harikası yapılar. YHT’ler bu hatta 4 mevsim seyir güzelliği sunarken, 250 km/s hız yaparak İstanbul’dan Sivas’ a 12 saat olan yolculuğu ortalama 7 saat 10 dakikada tamamlıyor. Yüksek hızlı trenlerimiz, yolcularımıza konforlu yolculuğun yanı sıra internet gibi önemli hizmetler sunarak keyifli bir seyahat deneyimi sağlıyor.”

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İSTANBUL SİVAS YHT’ YE VATANDAŞIN İLGİSİ BÜYÜK

İstanbul ile Sivas arasındaki yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltan İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Trenlerine vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, bu hatta kullanılan 483 yolcu kapasitesine sahip setlerin yüzde 90 doluluk oranı ile seferlerini yaptığına vurgu yaptı ve hatta bir ayda 55 bin yolcunun seyahat ettiğini aktardı. 

ÇEVREYE SAYGILI, DOĞA DOSTU SEYAHATLER

Trenin adı kara olsa bile modern teknolojiye sahip YHT setlerinin çevreci yanı ile öne çıktığına vurgu yapan Bakan Uraloğlu: “Günümüzde her bir eylemimiz karbon ayak izi bırakıyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Lojistik kaynaklı sera gazı emisyonu ve hava kirliliğini azaltılmak adına daha verimli ulaşım ekosistemi oluşturmak için tedbirleri alıyoruz. Son 22 yılda demiryolu öncelikli politikalarımız sonucu hayatımıza giren YHT’ler enerji verimliliği ile çevre dostu ulaşım alternatifi sunuyor” dedi.


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