İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı | Genel Haberler

İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı arefesi olan Cumartesi günü gerçekleştirilen bin 642 seferle en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı. Tüm zamanların uçuş rekoru, İstanbul’da 11 Haziran 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günündeki bin 690 uçuşla kırılmıştı.

9 günlük Kurban Bayramı’nı tatil beldelerinde ve memkleketlerindne geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı’ndayoğunluğu yaşanmasına neden olmıuştu. Edinilen bilgiye göre Kurban BayramI arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'dan bin 642 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakamla İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş trafiğini yakalarken, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma ünvanını da sürdürdü. İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların uçuş rekoru ise, İstanbul’da 11 Haziran 2023'te Manchester City- İnter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günü kırılmıştı. Sözkonusu tarihte İstanbul Havalimanı’nda bin 794 uçuş planlanmış; bin 690 uçuş gerçekleşmişti.

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