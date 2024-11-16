İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesini kaptırmıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 4-10 Kasım tarihlerinde Avrupa’daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 14 Kasım tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 359 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.” dedi. Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 686 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nın dünya genelinde de 9. sırada yer aldığına dikkat çekti

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TÜRKİYE GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN 815 UÇUŞ İLE AVRUPA’DA 6. SIRADA

EUROCONTROL tarafından 14 Kasım tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye’nin günlük ortalama 2 bin 815 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Paris’in ortalama 1,9 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası olduğunu belirterek “Sevilla artan hava trafiğinden kaynaklı ortalama 1,3 dakikalık gecikme süresi elde ederken Lisboa 0,9 ve Barcelona ise 0,6 dakikalık süreler ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı.” şeklinde konuştu.