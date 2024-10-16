İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

VAPUR SEFERLERİ ERTELENDİ

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

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Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.