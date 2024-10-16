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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Bigpara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 08:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu.

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

VAPUR SEFERLERİ ERTELENDİ

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

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Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Bigpara

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