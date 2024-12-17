İSO ve SAHA İstanbul işbirliğiyle 6. Savunma Sanayii Buluşmaları düzenlendi

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6. Savunma Sanayii Buluşmaları'nın açılışı, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



"İSTANBUL'UN SAVUNMA SANAYİMİZE OLAN KATKISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bahçıvan, savunma sanayisinin sadece bir ülkenin askeri gücünü değil, aynı zamanda teknolojik altyapısını, ekonomik kalkınmasını ve uluslararası prestijini de doğrudan etkileyen stratejik bir sektör olduğunu belirterek, sektöre yapılan yatırımların yerli sanayinin gelişimine, teknoloji transferine, inovasyona ve nitelikli iş gücünün yetişmesine de önemli katkılar sağladığını söyledi.

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İSO olarak daha önceki 5 etkinlikte olduğu gibi bu yıl da üyelerini 18 ana yüklenici savunma sanayisi firmasıyla buluşturarak yerli tedarik noktasında güçlü işbirliklerinin oluşmasını ve İstanbul'un Türk savunma sanayisine olan katkısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İSO 500'deki savunma sanayisi firmalarının sayısı 2000 yılında 6 iken, bu sayı 2023 yılında 22'ye ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre 2002-2023 yılları arasında sektörün ihracat hacmi 22 kat artarak 5,5 milyar doları geçti. Bu yılın ilk 11 ayında ise 5,7 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın performansını aşmış durumdayız. Bu rakamlara ulaşırken, sektördeki yerlilik oranının da yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkmış olması gurur verici. Savunma sanayi sektöründe önemli bir endeks olan dünyanın ilk 100 firması sıralamasında ülkemizden 2024 yılında 5 değerli firmamız yer alıyor. Rekabetin çok yoğun olduğu küresel arenada, ülkemiz savunma sanayi sektörünün büyük bir ivme ile yükselmesi, yetişmiş güçlü insan kaynağı, değerli mühendislerimiz ile dünya standartlarında bir üretim yetkinliğimiz olduğuna işaret ediyor."



TÜRKİYE TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE OLDU

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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şu ana kadar gerçekleştirilen başarılı faaliyetlerle Türk savunma sanayisinin dünyada örnek teşkil edebilecek bir atılım ve gelişim içerisinde olduğunu belirtti. Türk havacılık ve savunma sanayinin gelişimi için KOBİ ölçeğindeki firmaların organizasyonunu gerçekleştirmek ve onların ihracat odaklı olarak savunma sanayisine katkılarını artırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını anlatan İkinci, "Son 20 yılda özellikle yapılan atılımlarla Türkiye artık savunma ürünü alan ve tüketen bir ülke pozisyonundan ürettiği teknolojilerle ürün ihraç eden bir statüye kavuşmuştur." dedi.

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Savunma sanayisindeki gelişmelerin sadece savunma alanına değil ekonomik alanda da çok büyük katkılar ortaya çıkardığının altını çizen İkinci, Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok sektöre göre daha hızlı bir ivme içerisinde büyüdüğünün altını çizdi.

İkinci, savunma sanayisinin toplam üretim hacmini 20 yıl içerisinde 1 milyar dolardan 12 milyar dolara taşımayı başardıklarının altını çizerek, "Bununla beraber, 2023 yılı ihracatımızı 5,5 milyar dolar gibi bir rakamla tamamladık. Bu yıl da inşallah 6,5 milyar dolar gibi bir seviyeye ulaşmak istiyoruz. Sektörümüzdeki istihdam sayısı 20 yıl önce 9 binlerdeyken şu anda 100 bin rakamlarına ulaşmış durumda. Türkiye şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarla yüzde 80'in üzerindeki bir yerlileşme oranına ulaştı. Bu oranı daha da yukarılara çıkartmak için bütün kurumlarımız millileştirme konusundaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

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Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, halihazırdaki şirketlerle ve başkanlığın desteğiyle AR-GE​​​​​​​'ye yılda yaklaşık 3 milyar dolar harcadıklarını belirterek, "Geçen yıl sektörün cirosu 15 milyar doları buldu." dedi.

İhracat rakamlarına yönelik konuşan Uçar, "Biz bu yılı 6,8 ile 7 milyar dolar arasında kapatacağımızı düşünüyoruz. 3 bin 500'ün üzerinde şirketimiz bu alanda çalışıyor. 100 binin üzerinde çalışan savunma sanayisine hizmet ediyor. 185'ten fazla ülkeye bugüne kadar 250'nin üzerinde farklı kalemde ürün ihracatı yapıldı. Halihazırda savunma Sanayisi Başkanlığı olarak proje portföyünün büyüklüğü 100 milyar dolar mertebesinde. Bu imzaladığımız, imzalayacağımız ve planladığımız projeler anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Türkiye'deki savunma sanayisinin gelişim sürecinden bahsederek, "Amerikalı; 'Sen bu ürünü yapma çünkü 100'e anca mal ediyorsun. Ben sana 50'ye vereyim' diyor. Aldanıyorsun. Yapmıyorsun. Kapatıyorsun uçak fabrikasını. Sonra gün oluyor paranla bile o ürünü alamıyorsun." diye konuştu.



2 BİNDEN FAZLA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Savunma sanayisinin temsilcilerini bir araya getiren 6. Savunma Sanayii Buluşmaları kapsamında "Teknoloji, Gelişim ve İş Birliği Perspektifinden Türk Savunma Sanayisine Bakış" başlıklı panel de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik Direktörü Dr. İsmail Arı'nın yaptığı panelde, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar ve Akım Metal Genel Müdürü Ali Fazıl Böyet konuşmacı olarak yer aldı.

Ahmet Akyol, konuşmasında, dünyada savunma harcamalarında bir artış olduğuna dikkati çekerek, bu durumun rakamlara da yansıdığını söyledi.

Savunma sanayisinde teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olma durumunu yakaladıklarını vurgulayan Akyol, sadece bir teknoloji geliştirmediklerini, geleceği de inşa ettiklerini söyledi.

6. Savunma Sanayii Buluşmaları kapsamında Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması da gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması'nda AFGM, ASELSAN, ASFAT, ASPİLSAN, Baykar, BMC Power, FNSS, HAVELSAN, İŞBİR Elektrik, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Otokar, ROKETSAN, STM, TAİS, TEI, TUSAŞ, TGM ve TÜBİTAK SAGE yer aldı.

Toplam 18 ana yüklenici firmanın 70 masa ile katılım sağladığı 6. Savunma Sanayii Buluşmaları'na İSO ve SAHA İstanbul üyesi 500’den fazla firma iştirak etti. Buluşmalarda 2 binden fazla ikili görüşme gerçekleştirildi.