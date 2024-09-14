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İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi

14.09.2024 - 11:24 | Son Güncelleme :
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılbaşından itibaren işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamada ve işverenlerin taleplerini doğrudan sahada gözlemlemede stratejik bir misyon üstlendiğini belirterek, bu dinamikleri en iyi şekilde analiz edebilmek adına bakanlık olarak büyük ölçekli saha araştırmaları yaptıklarını söyledi.

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Bu kapsamda, her yıl yaklaşık 86 bin iş yerini ziyaret ederek iş gücü piyasası araştırmaları yaptıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu araştırmalarda, işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını, talep ettikleri becerileri ve sektörlerindeki diğer kritik ihtiyaçları derinlemesine inceliyoruz. Bu çalışmalar, yalnızca işverenlerin mevcut taleplerini karşılamakla kalmıyor aynı zamanda geleceğe dönük stratejilerimizi şekillendirmemize de imkan sağlıyor."

"HEDEFİMİZ İŞSİZLİK ORANINI TEK HANEDE TUTMAK"

Işıkhan, son dönemdeki istihdam verilerinin oldukça sevindirici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak, 32 milyon 661 bine ulaştı. Bu da istihdam oranımızın 1,3 puanlık artışla yüzde 49,6'ya yükseldiğini gösteriyor. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 244 bin kişi azalarak, 3 milyon 156 bine düştü. İşsizlik oranı da yüzde 8,8 seviyesine gerilemiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumuyla 2025-2027 Orta Vadeli Programını (OVP) açıkladık. Buna göre, önümüzdeki dönemde hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak."

"RAKAMLAR İŞKUR'UN BAŞARISINI ORTAYA KOYUYOR"

İŞKUR verilerine bakıldığında benzer bir başarı hikayesi gözlemlendiğini dile getiren Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

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"2023 yılının ocak-ağustos döneminde 786 bin 501 kişinin işe yerleşmesine aracılık edilirken, bu rakam 2024'ün aynı döneminde yüzde 20,5 artışla 947 bin 388 kişiye yükseldi. Eylül ayı itibarıyla ise işe yerleşmesine aracılık ettiğimiz kişi sayısı 1 milyonu geçmiş olup, bu rakam her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu, İŞKUR'un iş gücü piyasasında oynadığı etkin rolü ve başarısını ortaya koyuyor. İş gücünün niteliğini artırmaya yönelik işbirliği projelerimizle daha fazla kişinin istihdamına aracılık etmeye devam edeceğiz."


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