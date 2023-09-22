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Intel'e beklenmedik büyük ceza!

22.09.2023 - 13:35 | Son Güncelleme :
Intel'e beklenmedik büyük ceza! | Genel Haberler

Intel Corp, Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri tarafından 376,36 milyon euro (400 milyon dolar) tutarında yeni bir para cezasına çarptırıldı.

 Intel Corp., bir AB mahkemesinin çip üreticisine karşı tek seferlik rekor düzeydeki 1,06 milyar euroluk cezayı silmesinin ardından Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri tarafından 376,36 milyon euro (400 milyon dolar) tutarında yeni bir para cezasına çarptırıldı.

  Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, Intel'in "rakipleri dışlamayı amaçlayan bir dizi rekabete aykırı uygulama yaptığını" tespit ettikten sonra, "x86 merkezi işlem birimleri olarak adlandırılan bilgisayar çipleri için pazardaki hakim durumun önceden belirlenmiş bir suiistimal" nedeniyle daha küçük bir para cezasını yeniden uyguladığını bildirdi.

  Intel, bu yılın başlarında komisyonun, daha önce tespit edilen kötü niyetli davranışlara dayanarak Intel'e karşı para cezasına karar vermek için idari prosedürünü yeniden açtığını belirtmişti.


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