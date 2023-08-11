İngiltere'nin ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü | Genel Haberler

İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte sürpriz büyüme kaydetti

Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte hane halkı tüketimi ve imalat üretiminin desteğiyle yüzde 0,2 büyüme ile beklentileri aştığını bildirdi.

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırması ve ısrarlı enflasyonun talebi kısıtlamaya başlamasıyla birlikte, ilk çeyrekte %0,1'lik sürpriz bir büyüme kaydettikten sonra İngiltere GSYİH'sının ikinci çeyrekte yatay seyretmesini bekliyorlardı.

Ekonomi Haziran'da yüzde 0,5 büyüyerek yüzde 0,2'lik büyüme tahminini aştı. Mayıs ayındaki yüzde 0,1 ve Nisan ayındaki yüzde 0,2'lik aylık GSYİH büyümesini takip ediyor. Bununla birlikte, Haziran'daki artışın gücü kısmen sıcak havaya ve ayrıca Kral III. Charles'ın taç giyme törenini kutlamak için Mayıs ayındaki ek resmi tatile bağlandı.

Üretim, ikinci çeyrekte imalatta yüzde 1,6 ve üretimde yüzde 0,7 büyüme ile desteklenirken, hizmetler yüzde 0,1 büyüdü.

ONS, harcamalar açısından hanehalkı ve devlet tüketiminde güçlü bir büyüme kaydetti. Her ikisi de bu çeyrekte fiyat baskılarıyla karşı karşıya kaldı, ancak bu önceki üç aylık döneme göre azaldı.

Etiketler