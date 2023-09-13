İngiltere'nin ekonomisi beklentileri şaşırtmıyor | Genel Haberler

İngiltere ekonomisi, grevlerin ve yağışlı havanın ekonomik faaliyetleri beklenenden daha sert vurması ve resesyonun kapıda olabileceğine dair korkuları yeniden canlandırması nedeniyle Temmuz ayında son yedi ayın en hızlı daralmasını yaşadı.

İngiltere ekonomisi, grevlerin ve yağışlı havanın ekonomik faaliyetleri beklenenden daha sert vurması ve resesyonun kapıda olabileceğine dair korkuları yeniden canlandırması nedeniyle Temmuz ayında son yedi ayın en hızlı daralmasını yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi, gayri safi yurt içi hasılanın Haziran ayındaki yüzde 0,5'lik artışın ardından yüzde 0,5 oranında düştüğünü bildirdi. Ekonomistler daralmanın yüzde 0,2 olmasını bekliyordu. Hizmetler, inşaat ve imalatın tümü küçüldü.

İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki iki yılın büyük bölümünde durgunlaşmasını beklediği İngiltere ekonomisi, borçlanma maliyetlerindeki keskin artış karşısında artık gücünü kaybediyor. Bu durum politika yapıcıların gelecek hafta enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinde faiz oranlarını tekrar artırıp artırmamaya karar verecekleri zaman biraz düşünmelerine neden olabilir.

Capital Economics'ten Paul Dales, "Temel büyüme yılın başından bu yana ivme kaybetti." dedi ve hafif bir resesyonun aslında başlamış olabileceğine dikkat çekti. Dales, "Bu veriler, bir bütün olarak üçüncü çeyrekteki GSYİH büyümesinin, İngiltere Merkez Bankası'nın çeyreklik çeyreğe göre yüzde 0,4 tahmininin oldukça altında kalacağını gösteriyor." yorumu yaptı.

Bu, Muhafazakar Partisi'nin kamuoyu yoklamalarında İşçi Partisi muhalefetinin çok gerisinde kalması nedeniyle gelecek yıl genel seçim olasılığıyla karşı karşıya kalan Başbakan Rishi Sunak için kötü haber. Maliye Bakanı Jieremy Hunt, İngiltere'nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında iyi durumda olduğunu söyledi.

Hunt, “Geleceğe güvenmek için birçok neden var. G-7'de pandemiden en hızlı şekilde kurtulan ülkeler arasındaydık ve IMF uzun vadede Almanya, Fransa ve İtalya'dan daha hızlı büyüyeceğimizi bildirdi." yorumunu yaptı.

Ekonomistlerin çoğu İngiltere'nin üçüncü çeyrekte ılımlı bir büyüme elde etmesini beklerken, Temmuz ayındaki düşüşün ölçeği daralma olasılığını artırıyor. Bloomberg Economics, İngiltere'nin şu anda 2024'ün büyük bölümünde devam edecek bir durgunluk içinde olabileceğini değerlendiriyor.

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