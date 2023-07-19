İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında | Genel Haberler

İngiltere'de enflasyon en düşük seviyesine indi

İngiltere'de enflasyon beklenenden daha fazla, bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine indi ve bunun, yükselen faiz oranlarının G7 grubundaki en kötü ücret-fiyat sarmalını azaltmaya başlamış olabileceğinin bir işareti olduğu belirtildi.

Ulusal İstatistik Dairesi, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin Haziran ayında bir yıl öncesine göre yüzde 7,9 yükselerek Mayıs ayındaki yüzde 8,7'den keskin bir düşüş kaydettiğini bildirdi.

Ekonomistlerin beklediği yüzde 8,2'nin altında, beş ay içindeki ilk düşüş sürprizi ve Temmuz 2021'den bu yana en büyük kayıp oldu.

Ekonomist Kitty Ussher, "Bugünkü ana hikaye, enflasyonun beklenenden daha düşük olması ve en kötüsünü yaşadığımıza dair bir anlatıyı beslemesidir. İngiltere Bankası, bunun iş dünyası liderlerinin ve diğerlerinin gelecekteki enflasyon beklentilerini düşürmesine neden olacağını umacak, bu da daha sonra kendi kendini gerçekleştirebilecek hale gelebilir." açıklamasını yaptı.

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