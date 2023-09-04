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İngiltere'de emlak stokları eski günlerini arıyor

04.09.2023 - 13:30 | Son Güncelleme :
İngiltere'de emlak stokları eski günlerini arıyor | Genel Haberler

Morgan Stanley analistlerine göre İngiltere'deki emlak stokları bir değer tuzağından ziyade bir değer oyunu.

 Morgan Stanley analistlerine göre İngiltere'deki emlak stokları bir değer tuzağından ziyade bir değer oyunu. 

 Bart Gysens liderliğindeki analistler, zorlu bir yılın ardından hisselerin aşırı satıldığını, argümanlarını düşük borç seviyelerine ve yeterince aktifleştirilmiş bilançolara dayandırdıklarını yazdı.

 Analistler, "Bir alt sektör olarak İngiltere'de daha geniş bir görünürlük ve ofislerin tercih edilmediğinin farkındayız, ancak mevcut değerlemede risk-ödül ikna edici" dedi. 

 Yüksek faiz oranları ve artan resesyon olasılığının sermaye değerleri ve kira büyümesine yönelik olumsuz riski artırması nedeniyle ülkede emlak stokları bu yıl pek popüler değil. FTSE 350 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi, genel göstergenin yüzde 0,6'lık kazancına göre yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşadı.

 Gysens, İngiltere'deki emlak stoklarının net varlık değeri bazında Kıta Avrupası emsallerine göre daha pahalı olmasına rağmen, bunun orta vadede daha iyi bir performans için öncü bir gösterge olduğunu kanıtladığını savunuyor.

 Morgan Stanley'nin sektöre yönelik iyimserliği evrensel değil; komisyoncu aynı zamanda Land Securities Group Plc'nin notunu nötr seviyeye indirdi ve hisse senedinin emsal British Land Co. ile değerleme farkının şimdiye kadarki en geniş olduğunu bildirdi.

 JPMorgan Chase & Co analistleri British Land hakkında aksi bir görüşe sahip, hisse senedinin notunu nötr seviyeye indiriyor ve City of London ofis değerlerinde beklenen düşüş nedeniyle negatif katalizör izlemesine alıyor.


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