  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • IMF'den iki hükümete kara para aklama uyarısı
‹ Önceki Haber Gelişmekte olan piyasalarda faiz çıkmazı Gelişmekte olan piyasalarda faiz çıkmazı Sonraki Haber › BDDK'dan kredi sistemine ilişkin önemli düzenleme BDDK'dan kredi sistemine ilişkin önemli düzenleme

IMF'den iki hükümete kara para aklama uyarısı

04.09.2023 - 16:26 | Son Güncelleme :
IMF'den iki hükümete kara para aklama uyarısı | Genel Haberler

İskandinav ve Baltık hükümetleri, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kara para aklama skandallarının ardından riskleri daha iyi ölçmek için sınır ötesi mali akışlarını takip edecek mekanizmaları değerlendirmeli.

 Uluslararası Para Fonu personeli tarafından hazırlanan bir rapora göre, İskandinav ve Baltık hükümetleri, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kara para aklama skandallarının ardından riskleri daha iyi ölçmek için sınır ötesi mali akışlarını takip edecek mekanizmaları değerlendirmeli.

 Tavsiye, İskandinav bankalarının pandemi öncesinden kalma bir dizi kirli para skandalını tamamlamaya çalıştığı bir dönemde geldi. Danske Bank A/S, Estonya şubesi aracılığıyla kara para aklamaya ilişkin uzun süredir devam eden ABD soruşturmasını sona erdirmek için geçen yıl 2 milyar dolar ödemeyi kabul ederken, Swedbank AB, 2020 yılında İsveç makamları tarafından bu vergiyi ödemediği için 4 milyar kron (360 milyon dolar) tutarında rekor bir para cezasına çarptırıldı. 

 Fon, raporunda, İskandinav ve Baltık ülkeleri arasında sınır ötesi mali akışların 2013'ten bu yana istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekerek, bunların bölgedeki çoğu ülke için taşıdığı önemin sınır ötesi mali akışlara odaklanmanın gerekli olduğunu gösterdiğini aktardı. 

 Danske Bank, 2018'de 200 milyar euroluk (216 milyar dolar) yerleşik olmayan nakit paranın yeterince taranmadığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre şirket, geçtiğimiz Aralık ayında banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti ve kara para aklama risklerini bilmesine rağmen, Rusya da dahil olmak üzere şüpheli müşterilere Estonya'daki şubesi aracılığıyla hizmet sağladığını bildirdi.

 IMF, "Yetkililer, özellikle sınır ötesi ödemelerin en fazla olduğu ülkeler için, sınır ötesi mali akışların kapsamlı bir şekilde izlenmesi için ulusal bir mekanizma geliştirmeyi değerlendirebilir. Sınır ötesi mali akışların daha yakından izlenmesi, ülkelere dış kara para aklama tehdidi ortamı ve karşılaştıkları sınır ötesi risklerin gelişimi hakkında daha derin bir anlayış sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi. 

 Raporda ayrıca bölgedeki yetkililere, işlem düzeyindeki veriler gibi daha ayrıntılı bilgilerin toplanması ve analizi de dahil olmak üzere bankaların ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının risk temelli denetimini güçlendirmeleri çağrısında bulunuldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.