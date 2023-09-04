IMF'den iki hükümete kara para aklama uyarısı | Genel Haberler

İskandinav ve Baltık hükümetleri, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kara para aklama skandallarının ardından riskleri daha iyi ölçmek için sınır ötesi mali akışlarını takip edecek mekanizmaları değerlendirmeli.

Uluslararası Para Fonu personeli tarafından hazırlanan bir rapora göre, İskandinav ve Baltık hükümetleri, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kara para aklama skandallarının ardından riskleri daha iyi ölçmek için sınır ötesi mali akışlarını takip edecek mekanizmaları değerlendirmeli.

Tavsiye, İskandinav bankalarının pandemi öncesinden kalma bir dizi kirli para skandalını tamamlamaya çalıştığı bir dönemde geldi. Danske Bank A/S, Estonya şubesi aracılığıyla kara para aklamaya ilişkin uzun süredir devam eden ABD soruşturmasını sona erdirmek için geçen yıl 2 milyar dolar ödemeyi kabul ederken, Swedbank AB, 2020 yılında İsveç makamları tarafından bu vergiyi ödemediği için 4 milyar kron (360 milyon dolar) tutarında rekor bir para cezasına çarptırıldı.

Fon, raporunda, İskandinav ve Baltık ülkeleri arasında sınır ötesi mali akışların 2013'ten bu yana istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekerek, bunların bölgedeki çoğu ülke için taşıdığı önemin sınır ötesi mali akışlara odaklanmanın gerekli olduğunu gösterdiğini aktardı.

Danske Bank, 2018'de 200 milyar euroluk (216 milyar dolar) yerleşik olmayan nakit paranın yeterince taranmadığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre şirket, geçtiğimiz Aralık ayında banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti ve kara para aklama risklerini bilmesine rağmen, Rusya da dahil olmak üzere şüpheli müşterilere Estonya'daki şubesi aracılığıyla hizmet sağladığını bildirdi.

IMF, "Yetkililer, özellikle sınır ötesi ödemelerin en fazla olduğu ülkeler için, sınır ötesi mali akışların kapsamlı bir şekilde izlenmesi için ulusal bir mekanizma geliştirmeyi değerlendirebilir. Sınır ötesi mali akışların daha yakından izlenmesi, ülkelere dış kara para aklama tehdidi ortamı ve karşılaştıkları sınır ötesi risklerin gelişimi hakkında daha derin bir anlayış sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Raporda ayrıca bölgedeki yetkililere, işlem düzeyindeki veriler gibi daha ayrıntılı bilgilerin toplanması ve analizi de dahil olmak üzere bankaların ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının risk temelli denetimini güçlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

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