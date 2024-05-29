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IMF Çin'in büyüme tahminini yükseltti

29.05.2024 - 10:39 | Son Güncelleme :
IMF Çin'in büyüme tahminini yükseltti | Genel Haberler

IMF Çin'in 2024 büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası Para Fonu IMF Çin'in 2024 büyüme tahminini, Pekin'in zor durumdaki ekonomisini canlandırmak için yaptığı son ekonomik hamleleri sonrası yüzde 5'e yükseltti. IMF, bir basın açıklamasında, "Çin'in ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 5'te dirençli kalması ve 2025'te yüzde 4,5'e yavaşlaması öngörülüyor." dedi. Kararın güçlü ilk çeyrek GSYİH verileri ve son politika önlemlerinden kaynaklandığı belirtildi. IMF daha önce bu yıl için yüzde 4,6'lık bir büyüme öngörmüştü.

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Çin'in ekonomik büyümesi, gayri safi yurtiçi hasılanın dörtte birini oluşturan emlak piyasasındaki uzun süredir devam eden borç krizi nedeniyle son yıllarda darbe aldı. Zayıf tüketici harcamaları ve ısrarcı deflasyon da büyümeyi olumsuz etkiliyor.

IMF Çarşamba günü konut piyasasını canlandırmak için son haftalarda atılan resmi adımları memnuniyetle karşılayarak "Sektörü daha sürdürülebilir bir yola yönlendirmek için gerekli olan konut piyasası düzeltmesinin devam etmesi gerekiyor" dedi.


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