IMF Başkanı’ndan 2023 tahmini | Genel Haberler

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2023 yılında dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesinin beklendiği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yatı. Dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023’ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulunan Georgieva, “Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz. Resesyonda olmayan ülkeler bile yüz milyonlarca insan için resesyona girmiş gibi hissedecek” dedi. IMF’nin 2023’te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, “Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak” yanıtını verdi ve buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi. Bu yılın dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin için de zor olacağını kaydeden Georgieva, “Çin bu yıl daha da yavaşlayacak” değerlendirmesinde bulundu. Georgieva, 40 yıl sonra ilk kez, Çin’in 2022’deki büyümesinin muhtemelen küresel büyümeyle aynı veya altında olacağını söyledi.

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