İlaç fiyatlandırmasında euro kuru yükseltildi

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İlaç fiyatları için uygulanan euro kurunda artış yapıldı. Euro kuru yüzde 23,5 oranında yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasmda kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri 2024 yılı Ekim ayında %23,5 arttırılarak, yeni dönemsel euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, depocu karı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) %8, eczacı karı %28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu karı %6, eczacı karı %18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı %3, eczacı karı %13 olacak.

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Barem değerleri euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde 39,05 TL oldu.

Yeni euro değerine göre hesaplanan beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, 2025 yılı için de uygulanmaya devam edecek.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.