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İki şirketin başı AB ile dertte

06.09.2023 - 13:58 | Son Güncelleme :
İki şirketin başı AB ile dertte | Genel Haberler

Microsoft Corp. ve Apple Inc., bloğun dijital pazarlara yönelik çığır açıcı kısıtlamasının bir parçası olarak Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından yeni soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor; bu da şirketlerin bölgede iş yapma biçiminde önemli değişikliklere yol açabilir.

 Microsoft Corp. ve Apple Inc., bloğun dijital pazarlara yönelik çığır açıcı kısıtlamasının bir parçası olarak Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından yeni soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor; bu da şirketlerin bölgede iş yapma biçiminde önemli değişikliklere yol açabilir.

 Alphabet Inc.'in Google Araması, Apple'ın App Store'u ve Amazon.com Inc.'in pazar yeri, bugün açıklanan AB Dijital Pazarlar Yasası (EU’s Digital Markets Act-DMA) kapsamına giren 22 hizmetin yer aldığı liste arasında yer alıyor. Artık Bytedance Ltd.'nin TikTok'u ve Meta Platforms Inc.'in Facebook'u da dahil olmak üzere şirketlerin yeni kurallara uymaları veya AB mahkemesinde bunlara itiraz etmeleri için altı ayları var.

 Ancak bloğun yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Bing, Edge ve Reklamcılık hizmetleri ile Apple'ın iMessage'inin yeni kurallardan muaf tutulması gerekip gerekmediğini araştırmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Soruşturma para cezasıyla sonuçlanmayacak.

 Microsoft, Bing'in Google'a göre çok küçük bir rakip olduğunu ve bu nedenle muaf tutulması gerektiğini savunurken Apple, iMessage kullanıcılarının sayısını hesaplamak için yeterli veriye sahip olmadığını savundu.

 Komisyon ayrıca Apple'ın iPad işletim sisteminin de düzenlemeye dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin inceleme başlattı.

 Mart ayında yürürlüğe girecek olan yeni kurallar, uygulamaları daha önce milyarlarca euro para cezasına ve gözlemcinin vergi emirlerine yol açan firmalara katı bir rejim dayatacak.

 Bazı platformların kendi hizmetlerini rakiplerinin hizmetlerine tercih etmesi yasa dışı olacak. Kişisel verileri farklı hizmetlerinde birleştirmeleri yasaklanacak, üçüncü taraf satıcılardan topladıkları verileri kendilerine karşı rekabet etmek için kullanmaları yasaklanacak ve kullanıcıların rakip platformlardan uygulama indirmelerine izin vermek zorunda kalacak.

Apple, "DMA'nın kullanıcılarımız için oluşturduğu gizlilik ve veri güvenliği riskleri konusunda oldukça endişeliyiz" açıklamasını yaptı.


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