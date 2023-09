İki büyük EV üreticisi araçlarında büyük indirim yaptı | Genel Haberler

Hyundai Motor Co. ve Kia Corp., Güney Kore hükümetinin temiz araçlara yönelik azalan talebi artırmak amacıyla sübvansiyonları genişletmesi nedeniyle bazı elektrikli araçların fiyatlarını düşürmeyi planlıyor.

Şirketler ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Hyundai'nin Ioniq 5, Ioniq 6 ve Kona EV'nin maliyetini düşüreceğini, Kia'nın ise EV6, Niro EV ve Niro Plus için aynısını yapacağını bildirdi. Gelecek ay yürürlüğe girecek olan indirimlerin, hükümetin geçici sübvansiyon genişletmesinden yararlanmak için 2023 sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Jeonbuk Otomotiv Yakınsama Teknolojisi Enstitüsü başkanı Lee Hang-Koo, genellikle benzinle çalışan araçlardan daha pahalı olan EV'lere olan talebin Güney Kore'de ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle bu yıl yavaşladığını açıkladı. Son kesintiler, Hyundai ve Kia'nın hakim olduğu ülkenin otomobil pazarında filizlenen fiyat savaşını yoğunlaştırabilir.

Lee, "Yabancı otomobil üreticilerinin yeni modeller piyasaya sürmesiyle gelecek yıl Kore'de fiyat savaşı yoğunlaşacak. Çin'de üretilen ABD veya Avrupa markaları popülerlik kazanabilir." açıklamasını yaptı.

Tesla Inc., Temmuz ayında Çin yapımı Model Y SUV'unu 44.000 dolara satmaya başladığında rekabeti başlattı. İflas etmeden önce eski adıyla Ssangyong Motor Co. olarak bilinen otomobil üreticisi KG Mobility Co., bu ay Çin'in BYD Co. ile ortaklığı yoluyla 30.000 dolar karşılığında bir elektrikli SUV tanıttı.

Kesintiler aynı zamanda elektrikli araç fiyatlarına ilişkin küresel gerilimi de artırabilir. Program, Güney Kore'de bazı araçların diğer ülkelere göre üçte bir oranında daha ucuz olmasını sağlayacak. Örneğin, Hyundai'nin Ioniq 5'i orijinal fiyatından yüzde 8 veya 4 milyon won indirimle 46 milyon won'a (34.100 dolar) satılacak. Seul sakinleri, yerel sübvansiyonlar dahil edildiğinde bunu daha da ucuza (yaklaşık 40 milyon won) alabilecekler.

Her ülkedeki şirket web sitelerine göre aynı araç, sübvansiyonlar hesaba katılmadan İngiltere'de 43.445 pounddan (53.000 dolar) ve ABD'de 41.450 dolardan başlıyor.

