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İki büyük ekonominin yeni işbirliği gündemde

22.09.2023 - 15:37 | Son Güncelleme :
İki büyük ekonominin yeni işbirliği gündemde | Genel Haberler

ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Maliye Bakanlığı, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve bağları derinleştirmek amacıyla çift ekonomik çalışma grubu kurdu.

ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Maliye Bakanlığı, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve bağları derinleştirmek amacıyla çift ekonomik çalışma grubu kurdu.

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki çalışma grupları ekonomik ve mali bölümlere bölünecek.

 Yellen, bir dizi planlı tweette, çalışma gruplarının dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında dayanıklı bir iletişim kanalı kuracağını söyledi.

 Yellen, grupların Amerika'nın çıkarlarını ve kaygılarını iletmek, Amerikalı işçiler ve işletmeler için eşit şartlarla iki ülke arasında sağlıklı bir ekonomik rekabeti teşvik etmek için önemli forumlar olarak hizmet edeceğini belirtti.

 Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında Kasım ayında San Francisco'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomi konferansında olası bir toplantıya zemin hazırlayan bir dizi üst düzey yönetim yetkilisinin bu yıl Çin'e yaptığı ziyaretlerin ardından geldi. 

 Hazine Bakanlığı bir basın bülteninde, iki maliye bakanının düzenli bir tempoda buluşma konusunda anlaştığını bildirdi.

 Yellen, Biden yönetiminden diğer yetkililerle birlikte, Demokrat cumhurbaşkanının önemli üst düzey yetkililere geçen yıl Bali'de Xi ile görüşmesinin ardından iletişimi sürdürme ve yapıcı çabaları derinleştirme talimatı vermesinin ardından bu yıl Çin'e gitti.

 Grubun lansmanı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in BM Genel Kurulu oturum aralarında Çin'in başkan yardımcısı ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

 Çin, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri ve iki ülke arasındaki ekonomik rekabet son yıllarda arttı.


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