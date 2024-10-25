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İflasa sürüklenirken uçaklarını satmaya başladı

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#Spirit Air#Airbus SE#Uçak
İflasa sürüklenirken uçaklarını satmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 12:04

Spirit Air, olası bir iflas yaklaşırken nakit artırmak için uçaklarını satmaya başladı.

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Spirit Airlines Inc. 23 Airbus SE uçağını 519 milyon dolara satmayı kabul ederek, olası bir iflas başvurusuna yaklaşırken bütçe olarak çok ihtiyaç duyulan bir nakit desteği sağladı.

Perşembe günü yapılan bir düzenleyici başvuruya göre, satıştan elde edilen net gelir, uçakla ilgili borcun bilançosundan çıkarılmasıyla birlikte Spirit'in likiditesini 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar artıracak. Havayolu, uçakları Şubat ayına kadar alıcı GA Telesis LLC'ye teslim etmeyi planlıyor.

Bloomberg'in Çarşamba günü bildirdiğine göre anlaşma, Spirit'in Frontier Group Holdings Inc. ile rakip indirimli taşıyıcı tarafından devralınmasını kolaylaştırmak için iflas başvurusunda bulunma konusunda görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Spirit, JetBlue Airways Corp. (JBLU) ile birleşme girişiminin antitröst gerekçelerle engellenmesi ve ardından alacaklılar tarafından kurtarılma çabalarının başarısız olmasının ardından likidite kriziyle karşı karşıya kaldı.

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Spirit borcunu yeniden yapılandırmaya çalıştı ve Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2025 vadeli üst düzey teminatlı tahvillerin ve 2026 vadeli dönüştürülebilir üst düzey tahvillerin sahipleriyle “aktif ve yapıcı görüşmeler” içinde olduğunu söyledi.

Taşıyıcı ayrıca maliyetleri düşürmek için adımlar attığını ve önümüzdeki yılın başlarında uygulamaya başlamayı planladığı yaklaşık 80 milyon dolarlık yıllık azaltımları belirlediğini söyledi. Bunlar öncelikle uçuşlarda planlanan bir geri çekilmeye paralel olarak işgücünde bir azalma ile yönlendirilecek.

Spirit hisseleri New York'ta normal işlemlerin ardından saat 17:55 itibariyle %10 yükseldi. Spirit bu yıl Perşembe günkü kapanışa kadar %85 değer kaybetti.

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#Spirit Air#Airbus SE#Uçak

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