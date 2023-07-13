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IEA'dan 2023 petrol talebi görünümünü için yeni karar

13.07.2023 - 12:15 | Son Güncelleme :
IEA'dan 2023 petrol talebi görünümünü için yeni karar | Genel Haberler

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebinin bu yıl daha önce beklendiği kadar hızlı büyümeyeceğini bildirdi

 Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebinin, gelişmiş ülkelerin sendeleyen ekonomileri nedeniyle bu yıl daha önce beklendiği kadar hızlı büyümeyeceğini bildirdi.

 Paris merkezli ajansın yayınladığı bir raporda, dünya yakıt tüketiminin 2023'te günde 2,2 milyon varil veya yaklaşık yüzde 2 artarak geçen ayki tahminden yaklaşık 220.000 varil azalacağı belirtildi. Yine de talep, bu yılın sonlarında rekor seviyelere ulaşma yolunda ilerliyor ve ikinci yarıda stokları önemli ölçüde tüketiyor.

 IEA, "Dünya petrol talebi, özellikle para politikasındaki dramatik sıkılaştırma nedeniyle, zorlu ekonomik ortamın baskısı altına giriyor. OECD'de ve özellikle Avrupa'da talep, endüstriyel faaliyetlerdeki ezici yavaşlamanın ortasında zayıflıyor." açıklamasını yaptı.

 Ham petrol vadeli işlemleri, kısmen soğutma enflasyonunun yükselen faiz oranları döngüsünü sona erdirmeye yardımcı olabileceğine dair işaretlerle, iki ay sonra ilk kez Londra'da varil başına 80 doların üzerine çıktı. Suudi Arabistan ve OPEC+ ortakları arzı kısarken, yakıt kullanımı pandeminin etkilerini azaltmaya devam ederken dünya petrol piyasaları daralıyor.

 Piyasalar, stokların hemen hemen iki yılın en yüksek seviyesinde olmasıyla bu çeyrekte kısmen fazla arz gördü. IEA, Suudilerin arz kısıtlamasının İran ve ABD gibi diğer üreticiler tarafından dengelendiğini bildirdi.


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