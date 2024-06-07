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İç hat uçuşlarda tavan fiyat belirlendi

07.06.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
İç hat uçuşlarda tavan fiyat belirlendi | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uçak bileti fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığını belirten Uraloğlu, “İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80’i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20’lik kısım için ise 3 bin 250 lira; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80’i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20’lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır” dedi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan

idari para cezası uygulandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı.


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