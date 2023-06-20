Hyundai Motor'dan dev EV yatırımı | Genel Haberler

Hyundai Motor Co, 2032'ye kadar olan dönemde yaklaşık 85.41 milyar dolar yatırım planlıyor

Güney Koreli Hyundai Motor Co, 2032'ye kadar olan dönemde yaklaşık 109.4 trilyon won (85.41 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor, buna elektrikli araçlara (EV'ler) tahsis edilen yaklaşık 35.8 trilyon won da dahil.

Bağlı iştirakı Kia Corp ile birlikte satışlara göre dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasında yer alan Hyundai Motor, şen büyük pazarı olan ABD'de elektrikli araç üretiminin yerelleştirilmesini artırmayı planladığını da açıkladı.

Otomobil üreticisi, 2030 yılına kadar yılda 2 milyon EV birimi satışı hedefliyor ve aynı yıl EV'ler için %10'dan fazla karlılık oranı elde etmeyi hedefliyor.

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