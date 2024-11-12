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HÜRJET'in ikinci prototipi de uçtu

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#Hürjet#Prototip#TUSAŞ
HÜRJETin ikinci prototipi de uçtu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 17:31

Türkiye'nin yerli ve milli uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi 10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresiyle başarılı seyahat gerçekleştirdi.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ikinci prototip, şehitlerin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresiyle uçuş tamamlandı.

TUSAŞ, HÜRJET'in uçuşunu paylaştı:

"Millî teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara!"

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#Hürjet#Prototip#TUSAŞ

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