HÜRJET'in ikinci prototipi de uçtu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ikinci prototip, şehitlerin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresiyle uçuş tamamlandı.
TUSAŞ, HÜRJET'in uçuşunu paylaştı:
"Millî teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara!"
#HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi! ✈️— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 12, 2024
✅10.000 feet irtifa
✅200 knot hız
✅26 dakika uçuş süresi
Millî teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara! 🇹🇷 pic.twitter.com/tC8rysn7HJ