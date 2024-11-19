HSBC'yi dolandırmak isterken 17.5 yıl hapis aldı

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Piyasada OK Lim olarak bilinen ve bir zamanlar Singapur'un en zengin adamlarından biri olan Lim Oon Kuin, Mayıs ayında HSBC'yi “dolandırmak” ve sahteciliğe yataklık etmekten suçlu bulunduktan sonra Pazartesi günü mahkum edildi.

Hin Leong Trading'in 82 yaşındaki kurucusu, bir şirket yöneticisini sahte belgeler düzenleyerek bankayı yaklaşık 112 milyon dolar ödemesi için kandırmaya teşvik etmekle suçlanıyordu.

Singapur Devlet Mahkemeleri Yargıcı Toh Han Li, Lim'in cezasının uzunluğunun “caydırıcı” olması için tasarlandığını söyledi. Savcılar 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişlerdi; Lim'in savunma avukatı Davinder Singh ise Lim'in yaşı ve sağlık durumunun kötü olması nedeniyle yedi yıl hapis cezası verilmesini savundu. Lim duruşmalara tekerlekli sandalye ile katıldı.

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Bloomberg, Singh'in müvekkili adına temyize başvurduğunu ve Lim'in temyiz duruşması sonrasına kadar cezasına başlamayacağını bildirdi.

Dava, Hin Leong'un vadeli işlem piyasalarında yaptığı alım satımlardan kaynaklanan zararları gizlediği ve krediler için teminat olarak gösterilen petrol stoklarını sattığı iddialarına odaklanmıştı.

Lim ilk olarak 2020 yılında, aralarında HSBC ve Singapur'un en büyük kredi kuruluşu DBS'nin de bulunduğu alacaklılardan 800 milyon dolarlık zararı gizlediğini ve şirketin finans departmanını zararları açıklamaması için yönlendirdiğini itiraf etmesinin ardından suçlandı.

Başlangıçta yüz milyonlarca doları kapsayan 130 suçlamayla karşı karşıya kaldı, ancak sonunda sadece üç suçtan yargılandı.

Singapur'un Çin'i küresel pazarlara bağlayan küresel nakliye yolları üzerindeki önemli konumu, istikrarı ve düşük kurumlar vergisi oranları, onu emtia ticareti için en önemli küresel merkezlerden biri haline getirdi.

Lim, Hin Leong şirketini 1963 yılında tek bir dağıtım kamyonuyla petrol dağıtıcısı olarak kurdu. On yıllar içinde aile şirketi büyüyerek Singapur'un en büyük bağımsız petrol tüccarı ve önemli bir nakliye yakıtı tedarikçisi haline geldi.

Ancak 2020'de petrol piyasasındaki çöküş, imparatorluğunu bir kuyruk dönüşüne gönderdi. Lim geçen ay iflas başvurusunda bulundu ve uzun süredir devam eden hukuk davalarını çözmek için tasfiye memurlarına ve alacaklı HSBC'ye 3,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.