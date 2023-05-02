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HSBC karını katladı

02.05.2023 - 07:43 | Son Güncelleme :
HSBC karını katladı | Genel Haberler

Avrupa'nın dev bankası HSBC yılın ilk çeyreğinde 12,9 milyar dolar kar etti.

HSBC, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilanço gerçekleşmelerini açıkladı. Banka karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artırarak 4,2 milyar dolardan 12,9 milyar dolara çıkardı. Analistler 8,6 milyar dolar kar bekliyordu.

UZUN ARADAN SONRA İLK KEZ TEMETTÜ ÖDEYECEK

HSBC ayrıca 2019 yılından bu yana ilk kes çeyrek dönem için temettü ödeyeceğini duyurdu. Hisse başına 0,19 dolar temettü verecek. 


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