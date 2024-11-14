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Hollandalı şirket 6.5 milyar dolar zararla satıldı

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#Hollanda#ABD#Just Eat Takeaway
Hollandalı şirket 6.5 milyar dolar zararla satıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 06:49

Just Eat Takeaway, Kovid-19 salgınının ilk aylarında 7,3 milyar dolara satın aldığı ABD'deki birimi Grubhub'ı, 4 yıl sonra 650 milyon dolara satmak üzere Wonder ile anlaşmaya vardı.

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Hollanda merkezli yemek dağıtım şirketi Just Eat Takeaway, ABD'deki birimi Grubhub'ı 650 milyon dolara satmak üzere Wonder ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Just Eat Takeaway tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Wonder'ın Grubhub'ın tüm hisse senetlerini 150 milyon doları nakit olmak üzere 650 milyon dolara satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu satın almanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük yemek dağıtım şirketi olan Just Eat Takeaway, Haziran 2020'de Kovid-19 salgını kaynaklı ilk kapanmalarda 7,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla Chicago merkezli Grubhub'ı satın almıştı.

Hollandalı şirket, 2022'nin başlarından itibaren salgın sonrası çevrim içi yemek siparişlerinin azalması ve zorlu rekabet koşulları nedeniyle Grubhub'ı satmak için girişimlerde bulunuyordu.

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Just Eat Takeaway hisseleri haberin ardından bugün yüzde 15,80 değer kazandı. 19 ülkede faaliyet gösteren Just Eat Takeways, bu yılın başında Yeni Zelanda ve Fransa pazarlarından çekilmişti.

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#Hollanda#ABD#Just Eat Takeaway

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