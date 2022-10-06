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Hollanda'da enflasyon tarihi zirvesinde

06.10.2022 - 08:08
Hollanda'da enflasyon tarihi zirvesinde | Genel Haberler

Küresel enflasyon sorunu Hollanda ekonomisini vurdu. 1963 yılından bu yana görülen en yüksek enflasyon olan yüzde 17,1 seviyesine ulaşıldı.

Avrupa ülkeleri enflasyon sarmalından kurtulamıyor. Her geçen ay enflasyonları daha hızlı artan AB ülkelerine bir yenisi daha eklendi. Hollanda'da yıllık enflasyon Eylül ayında  yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Böylece Hollanda enflasyonu 1963 yılından bu yana görülmeyen tarihi zirveye ulaşmış oldu.

Hollanda İstatistik Kurumu, TÜFE verilerini açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında artış yaşadı. 

Ağustos ayında enflasyon yüzde 12 seviyesindeydi.

AB uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 17,1 oldu.


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