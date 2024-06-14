Hizmet üretimi Nisan'da arttı | Genel Haberler

Hizmet üretimi Nisan'da yıllık %2,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %10,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %6,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %3,8 arttı.

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Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %5,7 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %9,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,7 azaldı.

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