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Hindistan'da bir günde 374 milyar dolarlık kayıp

05.06.2024 - 11:12 | Son Güncelleme :
Hindistan'da bir günde 374 milyar dolarlık kayıp | Genel Haberler

Hindistan'da seçim sonuçlarının ardından borsalar son 4 yılın en büyük günlük kaybı yaşadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Hindistan piyasaları, gerçekleşen seçimlerde Başbakan Modi'nin partisinin beklentileri karşılayamaması nedeniyle Salı günü son 4 yılın en büyük kaybını yaşadı. Seçim sonuçlarına göre Başbakan Modi, mecliste 240 sandalye kazanmasına karşın çoğunluğu kaybetti.

Sonuçların ardından Nifty 50 endeksi yüzde 5.93 düşerken, Sensex borsasında hisseler yüzde 5.74 eridi. Hindistan borsaları sadece 4 Temmuz günü 374 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.


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