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Hindistan borsası Hong Kong'u geçti

12.12.2023 - 13:21 | Son Güncelleme :
Hindistan borsası Hong Kong'u geçti | Genel Haberler

Hindistan, Hong Kong’u geçerek dünyanın yedinci büyük borsası oldu.

Hindistan borsasının değeri, ülkenin ekonomik beklentilerine ilişkin iyimser hava ile birlikte Hong Kong’u geride bırakarak dünyanın yedinci en büyük borsası haline geldi. Dünyanın en kalabalık ülkesi önümüzdeki yıl genel seçimlere gidiyor. Analistler bu seçimi iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin kazanacağını ön görüyor. Ekonomi çevreleri bu sonucun bir boğa piyasasını tetikleyebileceği görüşünde. Bankacılık devi HSBC, önümüzdeki yıl bankacılık ve enerji sektörünün Hindistan için en güçlü sektörler olacağını ifade ediyor. 

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Dünya Borsalar Federasyonu’nun verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası’nın toplam piyasa değeri 3.989 trilyon dolara çıktı. Buna karşılık Hong Kong Borsası'nın 3.984 trilyon dolarda kaldı. Salı günü ise Hindistan borsası rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl şu ana kadar yüzde 16 artış gösterdi. Buna karşılık, Hong Kong’un Hang Seng endeksi bu yıl yüzde 17 düşüş yaşadı. 

Geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hong Kong’un görünümünü durağandan negatife çevirdi. Bu durum ise Hong Kong borsasında negatif etkiye neden oldu. Hang Seng endeksi Asya-Pasifik hisse senedi piyasaları arasında en kötü performansı sergiliyor.


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