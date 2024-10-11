Herkes merak ediyor... Asgari ücret ne olacak? İşte hesaplamalar

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Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında yıl sonunda enflasyon hedefi yüzde 41.5 oldu. Mevcut şartlarda aylık enflasyonun yüksek gelmeye devam etmesi halinde OVP hedeflerinin bir miktar aşılması durumunu ortaya çıkarsa da yıl sonunda enflasyonun hangi seviyelerde olacağına dair fikirler oturmaya başladı.

8 MİLYONDAN FAZLA ASGARİ ÜCRETLİ ZAM BEKLİYOR

2024 yılı tek zamla geçiren asgari ücretliler 2025 yılı için umutlarını koruyor. Mevcutta 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlilere yapılacak zam özel sektörde diğer ücretli çalışanlar için de belirleyici oluyor. 8 milyon kişi yapılacak zamma şimdiden odaklanmış durumda.

EN SON YÜZDE 49 YAPILDI

2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ara zam beklentileri gerçekleşmemişti.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TOPLANTI TARİHİ BELİRLENMEDİ

Asgari ücrete yönelik birbirinden farklı oranlar açıklayan ekonomistlerin aksine henüz asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç de başlamadı. Aralık ayı içinde toplantı tarihleri belirlenerek işçi, işveren ve hükümet tarafı bir araya gelip asgari ücret için pazarlıklarını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK ÖDEMEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Asgari ücrete gelen zam oranı kadar Genel Sağlık Sigortası primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR primleri, BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, geçici iş görmezlik primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora borçlanmaları, stajyer maaşları yeniden belirlenmiş olacak.

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İŞTE TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET



