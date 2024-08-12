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Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

12.08.2024 - 10:46 | Son Güncelleme :
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı | Genel Haberler

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.

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İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.

Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

 2024

Ocak

11,1

9,6

 9

Şubat

10,7

10

 8,7

Mart

11,1

10,1

 8,7

Nisan

10,9

10,1

 8,7

Mayıs

10,9

9,6

 8,5

Haziran

10,3

9,4

 9,2

Temmuz

10,2

9,3

  

Ağustos

9,8

9,1

  

Eylül

10,1

9

  

Ekim

10,3

8,5

  

Kasım

10,1

9

  

Aralık

10,3

8,8

  

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 341 bin kişilik azalışla 32 milyon 522 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

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İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, haziranda aylık bazda 0,1 saat artarak 44 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziranda aylık bazda 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 65.906 32.615 33.292
İş gücü (bin kişi) 35.827 23.615 12.211
İstihdam (bin kişi) 32.522 21.826 10.697
İşsiz (bin kişi) 3.305 1.790 1.515
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.080 8.999 21.080
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,4 72,4 36,7
İstihdam oranı (yüzde) 49,3 66,9 32,1
İşsizlik oranı (yüzde) 9,2 7,6 12,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 17,6 14,8 23,2

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