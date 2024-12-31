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Hazine Bakanlığı 93 uzman yardımcısı istihdam edecek

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Uzman Yardımcısı#Big Para
Hazine Bakanlığı 93 uzman yardımcısı istihdam edecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 09:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı alacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Uzman Yardımcısı#Big Para

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